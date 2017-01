திரைமறைவு அரசியலால் விவசாயிகள் வாழ்வு பாலைவனமாகி விடக்கூடாது: ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

விவசாயிகளை பாதுகாப்பதில் அதிமுக அரசு ஆமை வேகத்தில் செயல்படுகிறது என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin on thursday urged the Tamil Nadu government to take steps to prevent suicides by farmers.