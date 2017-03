சேலத்தில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் மீது செருப்பு வீச்சு.. ஸ்டாலின் கண்டனம்.. போலீஸ் நடவடிக்கைக்கு கோரிக்கை

சேலத்தில் மத்திய இணை அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் மீது செருப்பு வீசியவர்கள் மீது காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK Working President M.K. Stalin on Friday condemning the throwing of slipper at Union Minister of State for Shipping Pon Radhakrishnan urged the police to take severe action against the culprit.