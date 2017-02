ரகசிய வாக்கெடுப்பு தான் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றும்- ஸ்டாலின்; சபாநாயகர் நிராகரிப்பு

சட்டசபையில் ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்தார். அதனை சபாநாயகர் நிராகரித்தார்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 11:48 [IST]

English summary

Stalin continues to push for secret ballot. What is the hurry for this floor test Stalin asks