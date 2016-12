சசிகலாவிற்கு ஏன் கூடுதல் பாதுகாப்பு… மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் கேள்வி

எந்தப் பதவியிலும் இல்லாத சசிகலாவிற்கு ஏன் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்று மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin demanded again withdrawal of security arrangements at the Poes Garden.