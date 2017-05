வைரம் இல்லாத வைரவிழா: கருணாநிதியிடம் அழைப்பிதழை அளித்தார் ஸ்டாலின்!

சட்டப்பேரவையில் அடியெடுத்துவைத்து 60 ஆண்டு நிறைவடையும் வைரவிழா அழைப்பிதழை திமுக தலைவர் கருணாநிதியிடம் அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

English summary

DMk working president Stalin and Duraimurugan posing with dmk chief Karunanidhi and having diamond jubilee invitaion in their hands got released today