ஜல்லிக்கட்டு.. சசிகலா குற்றச்சாட்டுக்கு ஸ்டாலின் கவனமாக பதில்!

ஜல்லிக்கட்டு பற்றிய, தனது பேட்டியில் சசிகலாவை எதிர்த்தோ, விமர்சனம் செய்தோ ஒரு வார்த்தையை கூட ஸ்டாலின் பேசவில்லை. அந்த பெயரை தவிர்த்துவிட்டார்.

English summary

Stalin given answer to AIADMK General secretary Sasikala's charge over Jallikkattu issue.