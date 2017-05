திமுகவில் கனிமொழிக்கு திடீர் முக்கியத்துவம்... ஸ்டாலின் வகுக்கும் புதிய வியூகம்!

திமுகவில் கனிமொழிக்கு திடீர் முக்கியத்துவம் அளித்து வரும் ஸ்டாலினின் நடவடிக்கையை அக்கட்சி தொண்டர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர்.

English summary

DMK cadres happy over the party Working President MK Staling is giving importancing to Rajya Sabha MP Kanimozhi.