ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெண்டு.. கொளத்தூர் மக்கள் 500 பேருக்கு குடம் வழங்கிய ஸ்டாலின்

கொளத்தூர் தொகுதி மக்கள் 500 பேருக்கு அத்தொகுதி எம்எல்ஏவான ஸ்டாலின் 1000 குடங்களை வழங்கினார்.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 10:09 [IST]

English summary

DMK working president stalin gives rounded vessel for keeping water to 500 people in his constituency. Each person two vessels given by Staling to the kolathoor constituency people.