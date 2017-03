எத்தனை குட்டிக் கரணம் அடித்தாலும் தமிழகத்தில் பாஜக வளராது: பொன். ராதா மீது ஸ்டாலின் தாக்கு

எத்தனை குட்டிக் கரணம் போட்டாலும் தமிழகத்தில் பாஜகவை வளர செய்வது கடினமே என மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணனுக்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் பதிலடி தந்துள்ளார்.

English summary

DMK working president MK Stalin hit back at Union Minister Pon Radhakirhsnan for his comments against DMK.