என் காலில் விழ வேண்டாம்... அன்பான வாழ்த்து போதும்- ஸ்டாலின்

திமுக தொண்டர்கள் என் காலில் விழுந்து வணங்க முயற்சிப்பது எனக்கு மனதளவில் பெரும் நெருக்கடியை உண்டாக்குகிறது என்று செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The working president of the DMK, M K Stalin wrote letter to party members, your loveable blessing for me enough.