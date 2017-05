ரஜினி பாராட்டு... மகிழ்ச்சி என்ற ஸ்டாலின்

சிறந்த நிர்வாகி என்று ரஜினி பாராட்டியதற்கு அவர் ஸ்டைலிலேயே 'மகிழ்ச்சி' என்று ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MK Stalin thanked the actor for his compliment. When asked about Rajini stating that Mr Stalin was an able administrator and that he would perform well if given a free hand,he said ''if I want to say in true Rajini style and language...Magizhchi