கருணாநிதியிடம் ஆசி வாங்கிய ஸ்டாலின் - டுவிட்டரில் வாழ்த்து சொன்ன கனிமொழி

செயல் தலைவர் பதவி அறிவித்தவுடன் மு.க.ஸ்டாலின், தனது தந்தையும், திமுக தலைவருமான கருணாநிதியிடம் கோபாலபுரம் வந்து ஆசி பெற்றார்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 14:56 [IST]

English summary

DMK's working president M K Stalin met party chief Karunanidhi and got his blessings. His sister Kanimzhi wished him through Twitter.