சசிகலா பெயரை சட்டசபையில் கூறலாமா.. ஸ்டாலின்-செங்கோட்டையன் நேருக்கு நேர் வாக்குவாதம்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையிலுள்ள சசிகலா பெயரை, சட்டசபையில் வைத்து பேசி களங்கம் விளைவிக்கப்பட்டுவிட்டதாக திமுக குற்றம்சாட்டியது.

English summary

Leader of opposition Stalin and Minister Sengotayan lock horns in the Assembly when he says Sasikala name.