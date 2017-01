பொருளாளர், இளைஞர் அணி தலைவர், து.பொதுசெயலர் பதவி...எப்பதான் கிடைக்குமோ? ஆதங்கத்தில் திமுக தலைகள்

திமுக செயல் தலைவராகிவிட்டார் ஸ்டாலின். அவர் வசமுள்ள பொருளாளர், இளைஞர் அணி தலைவர் பதவியை யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கவும் இல்லை.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:55 [IST]

English summary

DMK's new working President MK Stalin not to give up his party treasurer and Youth Wing Leader posts.