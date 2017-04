சைக்கிள் கேப்பில் ஆட்சிக்கு வர நினைக்கிறார்.. ஸ்டாலின் மீது பாயும் ஜெயக்குமார்!

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் சைக்கிள் கேப்பில் ஆட்சிக்கு வரலாம் என நினைப்பதாக ஜெயக்குமார் சாடியுள்ளார்.

English summary

Minister Jayakumar accusses that DMK working president Stalin plans to come for ruling in the cycle gap. He said OPS team not coming for the talk.