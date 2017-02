விரைவில் திமுக ஆட்சி.. ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட நினைவு சின்னம்.. ஸ்டாலின் உறுதி

விரைவில் திமுக ஆட்சி அமையும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். அப்போது ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தின் நினைவுச் சின்னம் மெரினாவில் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK working president M.K. Stalin today promised again to set up a memorial at Marina to commemorate the success of jallikattu protest.