ஜெ.வின் கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளிக்கே பாதுகாப்பில்ல.. மர்ம மரணங்களுக்கு காரணம் யார்.. ஸ்டாலின் கேள்வி

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளியின் உயிருக்கே பாதுகாப்பில்லை. அவருடைய நண்பர்களுக்குக்கும் பாதுகாப்பில்லை என்று ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M K Stalin has questioned about mystery murders in TN, especially in Kodanad murder.