போராட்டத்தை கைவிடுங்கள்... டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் தற்காலிகமாக போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

DMK Executive president M.K.Stalin urged to farmers who agitaing in delhi to join with them for april 25 shutdown protest in TamilNadu.