100 பேரை வைத்து சசி குறித்து அவதூறு பரப்புகிறார் ஸ்டாலின் மருமகன்.. தங்க தமிழ்ச்செல்வன் புகார்

ஸ்டாலின் மருமகன் தான் சசிகலா குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தவறான செய்திகளை பரப்பி வருகிறார் சசிகலா தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏ தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala support and Andippati ADMK MLA Thanga tamilselvan participated in a TV Program. He said Stalin's Son in law only spreading wrong information in social networks about Sasikala.