நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது.. ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

தமிழக சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.

English summary

DMK working president filed a case on trust vote which was conducted in the Tamilnadu Assembly. That case is coming today for hearing in Chennai High court.