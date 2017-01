கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் கொண்டாடிய சமத்துவ பொங்கல்- 3000 பேருக்கு பொங்கல் பரிசளித்தார்

திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் இன்று தனது கொளத்தூர் தொகுதியில் சமத்துவ பொங்கல் கொண்டாடினார். 3000 பேருக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கினார்.

English summary

DMK working president Stalin Participating in Samathuva Pongal festival fuctions in his Kolathur constituency on Jan 12 and distributing welfare assistance 3000 persons,