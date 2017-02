மக்களை காப்பாற்ற நல்ல படகு வரும்... ஸ்டாலின் சொன்ன குட்டிக்கதை

தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து ராமஜெயம் மகள் திருமண விழாவில் குட்டி கதை கூறியுள்ளார் திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின். மக்களை காப்பாற்ற நல்ல படகு வரும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 8:10 [IST]

English summary

M.K.Stalin told boat story and Chinnama story in Ramajayam daughter Marriage in Trichy.