தமிழகத்தில் நடைபெற்ற ஐடி ரெய்டு என்ன ஆச்சு? விவரங்களை ஏன் வெளியிடவில்லை… ஸ்டாலின் கேள்வி

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற ஐடி ரெய்டு என்ன ஆச்சு என்ற மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

M K Stalin has slammed BJP over income tax raid in Tamil Nadu.