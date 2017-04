ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து விலை பேசுகிறார்கள் - ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

ஆர்.கே. நகரில் வாக்காளர்களை ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ. 4000 கொடுத்து விலைக்கு வாங்குகின்றனர் என்ற திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

TamilNadu Ministers and Chief Minister distributing cash to voters in R.K. Nagar Stalin said in election campaign.