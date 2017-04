திமுகவினர் முகத்தில் தார் பூசச் சொன்ன பொன்னார்... அவர் தமிழன்தானே என்ற ஸ்டாலின்

திமுகவினர் முகத்தில் மை பூசுங்கள் என்று கூறிய பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தமிழன்தானே என்று திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் கேட்டுள்ளார்.

English summary

DMK leader M K Stalin has slammed union minister Pon Radhakrishnan for his comment on Hindi milestones.