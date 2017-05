என்னாது அரசு தொய்வின்றி நடக்கிறதா?, செம காமெடி.. மு.க.ஸ்டாலின் கேலி!

தமிழக அரசின் நிர்வாக சீர்கேட்டை பகட்டான பேச்சுகள் மூலம் மறைக்க வேண்டாம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK executive president MK Stalin has said that the TN Government is not functioning for the welfare of the people.