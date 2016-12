தமிழக தலைமைச் செயலாளர் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு நடப்பது தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு- ஸ்டாலின்

தமிழக நலன்களைப் புறக்கணித்து தங்கள் சொந்த லாபங்களுக்காக செயல்படும் அ.தி.மு.க அரசின் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள், ஆளுங்கட்சி நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று திமுக பொருளாளர் ஸ்டாலின் கூறியு

English summary

DMK treasurer Stalin said that his statement, IT raid at Chief Secretary's house, it was shame on Tamil Nadu. The Income Tax on Wednesday conducted raid at Tamil Nadu Chief Secretary Rammohan Rao’s residences.