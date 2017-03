ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் - ஸ்டாலின்

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை மத்திய கைவிட வேண்டும் என்று மு.க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Stalin urged the Centre to drop the project, taking into consideration that it would impact the farming activity in Neduvasal village.