அமைச்சர் சரோஜாவை உடனே டிஸ்மிஸ் செய்யுங்க... முதல்வருக்கு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!

அமைச்சர் சரோஜாவை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK working president Stalin urges to dismiss Minister Saroja after the bribe complaint. He urged CM Eddappadi palanisamy to take action on Jayalalitha.