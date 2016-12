சட்டசபையை கூட்டி தமிழகத்தை வறட்சி மாநிலமாக அறிவிக்க வேண்டும்: ஸ்டாலின்

தமிழக சட்டமன்றத் சிறப்பு கூட்டத்தை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Leader of Opposition Stalin demanding the State Assembly to convene a special meeting immediately. He urged that The resolution should be passed in the Assembly that the Tamil Nadu state drought.