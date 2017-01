ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்.. மெரினாவில் மின் விளக்குகளை அணைத்து வைப்பதா? ஸ்டாலின் கண்டனம்

மெரினாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் உடனடியாக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK Working President and Leader of Opposition in the Tamil Nadu assembly M.K. Stalin urges to state government to take immediate steps over Jallikattu issue