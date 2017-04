டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர் நியமனத்தை ரத்து செய்க... ஆளுநருக்கு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்!

டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர் நியமனத்தை ரத்து செய்யுமாறு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK working president stalin urges the Governor to cancel the TNPSC members. He said that this members alotment is against the court order.