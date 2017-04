சுங்கச் சாவடி கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும்: ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

சுங்கச்சாவடி கட்டணம் உயர்வை திரும்ப பெற திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

DMK working president stalin urges to Toll rates should be withdrawn from immediately.