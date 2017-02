திராணி இருந்தால் ஓபிஎஸ்க்கு பதில் சொல்லுங்கள்.. திமுகவை சீண்டாதீர்கள்.. சசிக்கு ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியிருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் தேவையில்லாமல் திமுகவை சீண்டாதீர்கள் என திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் சசிகலாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president Stalin warns Sasikala to do not disturb DMK in the ADMK party issues. He said If she can bear the accusations of CM O.Paneerselam She have to answer him.