கச்சத்தீவை தாரை வார்த்தது யார்? ஸ்டாலினுக்கு சட்டசபையில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி

கச்சத்தீவை தாரை வார்த்தது யார் என சட்டசபையில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பியதால் அமளி ஏற்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Stalin was answering for Minister Jayakumar's question in The assembly abou the kachatheevu. Stalin told that 1974 Karunanidhi was writting aletter to central government to do not give kacha theevu for Srilankan government.