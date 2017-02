சட்டசபை தாக்குதல் சம்பவம்.. பிப்.23-ல் ஜனாதிபதியை சந்திக்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின் !

மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக எம்.பி.க்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் வரும் பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியை சந்திக்கின்றனர்.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 22:01 [IST]

DMK working president m.k.Stalin to meet President Pranab Mukherjee in Delhi on on Feb 23.