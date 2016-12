கருணாநிதியின் இடத்தை ஸ்டாலின் நிரப்புவார் என கூற முடியாது- குருமூர்த்தி

கருணாநிதி இடத்தை ஸ்டாலின் நிரப்புவார் என கூற முடியாது என குருமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Thuglak Editor Gurumurthy said that MK Stalin will not better than Karunanidhi in DMK.