உங்களில் ஒருவன்... உடன்பிறப்புகளுக்கு கருணாநிதி பாணியில் கடிதம் எழுதும் ஸ்டாலின்

உடன்பிறப்பே கடிதம் படிக்காமல் உற்சாகம் இழந்திருந்த திமுக தொண்டர்களுக்கு கருணாநிதி பாணியில் 'உங்களில் ஒருவன்' என்று கடிதம் எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறார் ஸ்டாலின்.

English summary

The working president of the DMK, M K Stalin wrote letter to party members Udanprappe letter in Ungalil Oruvan in Karunanidhi style.