சட்டசபையை உடனடியாக கூட்ட உத்தரவிடுங்கள்.. கவர்னருக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்!

சட்டசபையை உடனடியாக கூட்டுமாறு முதல்வர் மற்றும் பேரவை தலைவருக்கு உத்தரவிடுமாறு ஆளுநருக்கு திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president Stalin has written a letter to the governor to order the Chief Minister and the Board of Directors to join the Assembly immediately.