சட்டசபையில் கருணாநிதி குரல் ஒலிக்கும் நாளுக்காக தமிழகம் காத்திருக்கிறது.. ஸ்டாலின் உருக்கமான கடிதம்

தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் வைரவிழா காணும் தலைவரின் பணிகள் என்றென்றும் வைரம் போல மிளிரும்-ஒளிரும் என ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 15:59 [IST]

English summary

Stalin writes letter to DMK workers on the Diamond Jubilee of DMK Leader Karunanidhi. He believes that Karunanidhi will be getting well and work in the assembly.