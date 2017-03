கச்சத்தீவை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.. சுஷ்மாவுக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

கச்சத்தீவை மீட்க மத்தியரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஸ்டாலின் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

DMK working president Stalin writes letter to Sushma swaraj to solve the fishermen issue. Stalin urged to recover the kachatheevu.