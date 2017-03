சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட 3வயது குழந்தை மீட்பு- பெண் கைது

சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட மூன்றரை வயதுக் குழந்தை மீட்ட போலீசார், குழந்தையை கடத்திய பெண்ணை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Thursday, March 2, 2017, 15:19 [IST]

A three-year-old boy Mohammed Asif, is the son of Mohammed Barkath and Hasina Banu rescued from police. who had accompanied his mother to the Government Stanley Hospital went missing on Wednesday.