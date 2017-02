உள்ளாட்சித் தேர்தல் மே 15க்குள் நடத்தப்படும் - ஹைகோர்ட்டில் மாநில ஆணையம் தகவல்

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் மே 15ஆம் தேதிக்குள் நடத்தப்படும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

State Election Commission informs Madras HC that local body polls in Tamilnadu would be held by May 15