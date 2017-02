கடனில் தமிழகம் தத்தளிக்கும்போது ஸ்கூட்டி எப்படி தர முடியும்? ஸ்டாலின் சரமாரி கேள்வி

கடனில் தமிழகம் தத்தளிக்கும்போது எப்படி ஸ்கூட்டி தரமுடியும் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

DMK working president the state government has Rs.5 lakh crore debt. when the government is in dept how the government can we provide scooty.