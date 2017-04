நாற்காலி சண்டையில் விவசாயிகளை தமிழக அரசு மறந்துவிட்டது - குஷ்பு சாடல்! - வீடியோ

தமிழக அரசு நாற்காலி சண்டை போட்டுக்கொண்டிருப்பதால் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளைக் கண்டுகொள்ளவில்லை என காங்கிரஸ் கட்சி செய்தி தொடர்பாளார் குஷ்பு சாடியுள்ளார்.

English summary

In Madurai airport congress spokeperson kushbu told that State government neglecting farmers' issue and concentrating on their own problems and central government not even ready to hear farmers' problem