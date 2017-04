கொடநாடு காவலாளி கொலை.. ஆவணங்களை அள்ளிச் சென்றது யார்? - ஓபிஎஸ்

கொடநாடு பங்களாவுக்குள் நுழைந்து ஆவணங்களை அள்ளிச் சென்றது யார் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Former chief minister o.Pannerselvam urges state Government should give a clarification of kodanadu estate watchman murder