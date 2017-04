மாநில அரசுகளின் குறுக்கு புத்தி.. மதுக் கடைகளை திறக்க நெடுஞ்சாலைகளை மாற்ற அதிரடி முடிவு!

மதுக்கடைகளை மீண்டும் திறக்க நெடுஞ்சாலைகளை மாவட்ட சாலைகளாக மாற்ற மாநில அரசுகள் முடிவு செய்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 16:19 [IST]

English summary

State governments plan to change Highways to normal roads to bring back the tasmac shops. To fullfil the lose state governments discussing about this.