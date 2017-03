சேலம் உருக்காலையை தனியார் மயமாக்க எதிர்ப்பு.. போராட்டத்தில் குதித்த ஊழியர்கள்

சேலம் உருக்காலையை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய அரசின் முடிவை கண்டித்து இரும்பாலை ஊழியர்கலள் தங்கள் பணியை புறக்கணித்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

salem Steel plant workers protests against central goverment for trying to convert steel plant as a public sector into private sector.