எங்கள் பண்பாட்டு அடையாளத்தை நிலைநாட்ட யார் அனுமதிக்க வேண்டும்? தடையை மீறி கரிசல்குளத்தில் ஜல்லிகட்டு

எங்கள் விளையாட்டை விளையாட யார் அனுமதியும் எங்களுக்கு தேவை இல்லை என்று தடையை மீறி மதுரையில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுகிறது. இதனால் மதுரையில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

English summary

Amid the continuing protests across TN for allowing jallikattu during Pongal, the bull taming sport was conducted at Karisalkulam in Madurai.