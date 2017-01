அலங்காநல்லூரில் விடிய விடிய போராட்டத்தை தொடருவோம்.. அணி அணியாய் திரளும் வெளிமாவட்ட இளைஞர்கள்!

அலங்காநல்லூரில் விடிய விடிய போராட்டத்தை தொடருவோம் என்று அலங்காநல்லூர் கிராம மக்கள் அறிவித்துள்ளனர். இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அவர்களோடு ஒன்றிணைத்துள்ளதால் பதற்றம் தொடர்ந்து வருகிறது.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 22:35 [IST]

Jallikattu supporters still continue the protest to support Jallikattu in Alanganallur.